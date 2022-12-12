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Куранов Петр Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

22.02.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Куранов Алексей Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.09.1806 ст.

Жена: Куранова Екатерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служивый казак Петр Алексеевич Куранов Невеста: - Екатерина Ивановна Григорьева дочь крестьянина Ивана Григорьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 157 номер 20
Бракосочетание
09.01.1811 ст.

Жена: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Петр Алексеевич Куранов - вторым браком Невеста: дочь казака Петра Васильевича Вереина с девица Дарья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 285 номер 9
Рождение ребёнка
18.03.1814

Дочь: Куранова Матрена Петровна

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского купца Тарасова дочь Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 373/49
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Куранов Василий Петрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Куранов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Куранова Александра Петровна

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: казак Петра Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Куранов Семен Петрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.09.1829 ст.

Дочь: Куранова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского мещанина Михаила Яковлевича Федорова жена Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 80 номер 107
Рождение ребёнка
16.03.1831

Сын: Куранов Василий Петрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярский мещанин Иван Андреевич Афанасьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 145 номер 11
Рождение ребёнка
03.10.1834 ст.

Сын: Куранов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Куранов Петр Алексеевич Мать: Дарья Петровна Восприемники: Красноярский мещанин Федор Андреев и Николая Куранова дочь Екатерина Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Смерть
22.02.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер отставной казак в возрасте 73 года от лихорадки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 253 номер 11
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