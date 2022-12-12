Куранов Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смерти22.02.1853 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1780
Отец: Куранов Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1806 ст.
Жених: служивый казак Петр Алексеевич Куранов Невеста: - Екатерина Ивановна Григорьева дочь крестьянина Ивана Григорьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 157 номер 20
Бракосочетание
09.01.1811 ст.
Жена: Куранова Дарья Петровна
Жених: казак Петр Алексеевич Куранов - вторым браком Невеста: дочь казака Петра Васильевича Вереина с девица Дарья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 285 номер 9
Рождение ребёнка
18.03.1814
Дочь: Куранова Матрена Петровна
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Отец: служащий казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского купца Тарасова дочь Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 373/49
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Отец: казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Отец: служивый казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Куранова Александра Петровна
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
отец: казак Петра Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1829 ст.
Дочь: Куранова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Отец: казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского мещанина Михаила Яковлевича Федорова жена Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 80 номер 107
Рождение ребёнка
16.03.1831
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Отец: отставной казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярский мещанин Иван Андреевич Афанасьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 145 номер 11
Рождение ребёнка
03.10.1834 ст.
Мать ребёнка: Куранова Дарья Петровна
Отец: отставной казак Куранов Петр Алексеевич Мать: Дарья Петровна Восприемники: Красноярский мещанин Федор Андреев и Николая Куранова дочь Екатерина Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Смерть
22.02.1853 ст.
умер отставной казак в возрасте 73 года от лихорадки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 253 номер 11