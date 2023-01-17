Куранова Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1829 ст.
Дата смерти25.07.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1829 ст.
Отец: Куранов Петр Алексеевич
Мать: Куранова Дарья Петровна
Отец: казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского мещанина Михаила Яковлевича Федорова жена Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 80 номер 107
Смерть
25.07.1860 ст.
Умерла умершего казака Петра Куранова дочь девица Елизавета Петровна от ломоты в возрасте 32 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 363 номер 49