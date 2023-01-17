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Куранова Елизавета Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.09.1829 ст.

Дата смерти

25.07.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1829 ст.

Отец: Куранов Петр Алексеевич

Мать: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского мещанина Михаила Яковлевича Федорова жена Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 80 номер 107
Смерть
25.07.1860 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла умершего казака Петра Куранова дочь девица Елизавета Петровна от ломоты в возрасте 32 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 363 номер 49
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