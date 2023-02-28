Куранова (Григорьева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Григорьева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

16.09.1810 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.09.1806 ст.

Муж: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служивый казак Петр Алексеевич Куранов Невеста: - Екатерина Ивановна Григорьева дочь крестьянина Ивана Григорьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 157 номер 20
Смерть
16.09.1810 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 36 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 номер 263 файл 66
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