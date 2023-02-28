Куранова (Григорьева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смерти16.09.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1806 ст.
Жених: служивый казак Петр Алексеевич Куранов Невеста: - Екатерина Ивановна Григорьева дочь крестьянина Ивана Григорьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 157 номер 20
Смерть
16.09.1810 ст.
Умерла в возрасте 36 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 номер 263 файл 66