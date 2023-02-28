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Куранов Андрей (Алексей) Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.10.1834 ст.

Дата смерти

Между 1875 и 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1834 ст.

Отец: Куранов Петр Алексеевич

Мать: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В записи о рождении и браке Алексей, а затем именуется Андрей Отец: отставной казак Куранов Петр Алексеевич Мать: Дарья Петровна Восприемники: Красноярский мещанин Федор Андреев и Николая Куранова ... Показать все
Бракосочетание
21.01.1855 ст.

Жена: Куранова Пелагея Дормидонтовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Алексей Петрович Куранов - 20 лет Невеста: Пелагея Дормидонтовна - 19 лет дочь девица мещанина Дормидонта Никифоровича Никешина Поручители: казачей команды служаший приказный А... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1856 ст.

Сын: Куранова Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Дормидонтовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: Красноярского Владимирского собора пономарь Николай Ефимович Соколов и мещанина Петра Никифоровича Никешина дочь девица Евдокия Петровна h... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1859 ст.

Сын: Куранов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Дормидонтовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: служащий казак Афанасий Петрович Еримовский и служащего урядника Михаила Афанасьевича Баранова дочь девица Анна Михайловна https://rodoslovn... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.

Сын: Куранов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Дормидонтовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: служащий солдат Савелий Дмитриев и крестьянка Матрона Васильевна Молчаева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 332 ном... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Куранов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 29 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Куранов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 21 год внутренно-служащий казак
Смерть
Между 1875 и 1890
Нет в посемейных списках 1892 года
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