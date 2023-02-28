Куранов Андрей (Алексей) Петрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1834 ст.
Дата смертиМежду 1875 и 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.10.1834 ст.
Отец: Куранов Петр Алексеевич
Мать: Куранова Дарья Петровна
В записи о рождении и браке Алексей, а затем именуется Андрей Отец: отставной казак Куранов Петр Алексеевич Мать: Дарья Петровна Восприемники: Красноярский мещанин Федор Андреев и Николая Куранова ... Показать все
Бракосочетание
21.01.1855 ст.
Жених: служащий казак Алексей Петрович Куранов - 20 лет Невеста: Пелагея Дормидонтовна - 19 лет дочь девица мещанина Дормидонта Никифоровича Никешина Поручители: казачей команды служаший приказный А... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1856 ст.
Сын: Куранова Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Дормидонтовна
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: Красноярского Владимирского собора пономарь Николай Ефимович Соколов и мещанина Петра Никифоровича Никешина дочь девица Евдокия Петровна h... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1859 ст.
Сын: Куранов Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Дормидонтовна
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: служащий казак Афанасий Петрович Еримовский и служащего урядника Михаила Афанасьевича Баранова дочь девица Анна Михайловна https://rodoslovn... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Дормидонтовна
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: служащий солдат Савелий Дмитриев и крестьянка Матрона Васильевна Молчаева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 332 ном... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Куранов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
В семейном списке 1892 года 29 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Сын: Куранов Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
В семейном списке 1892 года 21 год внутренно-служащий казак
Смерть
Между 1875 и 1890
Нет в посемейных списках 1892 года