Куранов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.03.1831
Дата смерти09.01.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1831
Отец: Куранов Петр Алексеевич
Мать: Куранова Дарья Петровна
Отец: отставной казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярский мещанин Иван Андреевич Афанасьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 145 номер 11
Смерть
09.01.1834 ст.
Отец: служащий казак Куранов Петр Алексеевич Умер от оспы в возрасте 3 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 277 номер 2