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Куранов Василий Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.03.1831

Дата смерти

09.01.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1831

Отец: Куранов Петр Алексеевич

Мать: Куранова Дарья Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярский мещанин Иван Андреевич Афанасьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 145 номер 11
Смерть
09.01.1834 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Куранов Петр Алексеевич Умер от оспы в возрасте 3 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 277 номер 2
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