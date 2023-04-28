Куранова (Вереина) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти17.01.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1811 ст.
Жених: казак Петр Алексеевич Куранов - вторым браком Невеста: дочь казака Петра Васильевича Вереина с девица Дарья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 285 номер 9
Рождение ребёнка
18.03.1814
Дочь: Куранова Матрена Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
Отец: служащий казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского купца Тарасова дочь Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 373/49
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
Отец: казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
Отец: служивый казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Куранова Александра Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
отец: казак Петра Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1829 ст.
Дочь: Куранова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
Отец: казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского мещанина Михаила Яковлевича Федорова жена Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 80 номер 107
Рождение ребёнка
16.03.1831
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
Отец: отставной казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярский мещанин Иван Андреевич Афанасьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 145 номер 11
Рождение ребёнка
03.10.1834 ст.
Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич
В записи о рождении и браке Алексей, а затем именуется Андрей Отец: отставной казак Куранов Петр Алексеевич Мать: Дарья Петровна Восприемники: Красноярский мещанин Федор Андреев и Николая Куранова ... Показать все
Смерть
17.01.1850 ст.
Умерла от ломоты в возрасте 60 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 573 номер 17