Куранова (Вереина) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Вереина) Дарья Петровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

17.01.1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.01.1811 ст.

Муж: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Петр Алексеевич Куранов - вторым браком Невеста: дочь казака Петра Васильевича Вереина с девица Дарья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 285 номер 9
Рождение ребёнка
18.03.1814

Дочь: Куранова Матрена Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского купца Тарасова дочь Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 373/49
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Куранов Василий Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Куранов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Петр Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Куранова Александра Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: казак Петра Куранов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Куранов Семен Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.09.1829 ст.

Дочь: Куранова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярского мещанина Михаила Яковлевича Федорова жена Ирина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 80 номер 107
Рождение ребёнка
16.03.1831

Сын: Куранов Василий Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Петр Алексеевич Куранов Восприемник: Красноярский мещанин Иван Андреевич Афанасьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 145 номер 11
Рождение ребёнка
03.10.1834 ст.

Сын: Куранов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В записи о рождении и браке Алексей, а затем именуется Андрей Отец: отставной казак Куранов Петр Алексеевич Мать: Дарья Петровна Восприемники: Красноярский мещанин Федор Андреев и Николая Куранова ... Показать все
Смерть
17.01.1850 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от ломоты в возрасте 60 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 573 номер 17
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