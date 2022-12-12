Нивинская (Келлер) Сусанна (София) Петровна
Место рожденияПольша, г. Краков
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша, г. Краков
Рождение ребёнка
17.11.1896 ст.
Дочь: Моравская Янина Иосифовна
Отец ребёнка: Нивинский Иосиф Францевич
Одесса, Одеська область
Смерть
Около 1947
Кропивницкий, Кіровоградська область