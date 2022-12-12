Нивинская (Келлер) Сусанна (София) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нивинская (Келлер) Сусанна (София) Петровна

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Место рождения

Польша, г. Краков

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша, г. Краков
Рождение ребёнка
17.11.1896 ст.

Дочь: Моравская Янина Иосифовна

Отец ребёнка: Нивинский Иосиф Францевич

Одесса, Одеська область
Смерть
Около 1947
Кропивницкий, Кіровоградська область
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