Нивинский Иосиф Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нивинский Иосиф Францевич

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Место рождения

Польша, Бельск

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша, Бельск
Рождение ребёнка
17.11.1896 ст.

Дочь: Моравская Янина Иосифовна

Мать ребёнка: Нивинская Сусанна (София) Петровна

Одесса, Одеська область
Смерть
1934
Кропивницкий, Кіровоградська область
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