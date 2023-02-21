Нивинский Иосиф Францевич
Место рожденияПольша, Бельск
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша, Бельск
Рождение ребёнка
17.11.1896 ст.
Дочь: Моравская Янина Иосифовна
Мать ребёнка: Нивинская Сусанна (София) Петровна
Одесса, Одеська область
Смерть
1934
Кропивницкий, Кіровоградська область