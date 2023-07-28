Нивинский Франц Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.01.1902
Дата смерти14.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902
Рождение ребёнка
31.01.1929
Дочь: Нивинская Людмила Францевна
Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
17.01.1932
Дочь: Нивинская Элеонора Францевна
Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна
Бракосочетание
28.05.1936
Рождение ребёнка
02.02.1937
Дочь: Нивинская Светлана Францевна
Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
21.05.1941
Сын: Нивинский Игорь Францевич
Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
16.05.1945
Дочь: Нивинская Виктория Францевна
Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
29.11.1948
Дочь: Нивинская Татьяна Францевна
Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна
Смерть
14.05.1961