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Нивинский Франц Иосифович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

02.01.1902

Дата смерти

14.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902

Отец: Нивинский Иосиф Францевич

Мать: Нивинская Сусанна (София) Петровна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
31.01.1929

Дочь: Нивинская Людмила Францевна

Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
17.01.1932

Дочь: Нивинская Элеонора Францевна

Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна

Бракосочетание
28.05.1936

Жена: Невинская Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
02.02.1937

Дочь: Нивинская Светлана Францевна

Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
21.05.1941

Сын: Нивинский Игорь Францевич

Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
16.05.1945

Дочь: Нивинская Виктория Францевна

Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
29.11.1948

Дочь: Нивинская Татьяна Францевна

Мать ребёнка: Невинская Елена Харитоновна

Смерть
14.05.1961