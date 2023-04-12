Келлер Зузанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеллер Зузанна

Келлер Зузанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Келлер (Келлер) Паулина (Полина) Петровна

Отец ребёнка: Келлер Пётр

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Нивинская (Келлер) Сусанна (София) Петровна

Отец ребёнка: Келлер Пётр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.