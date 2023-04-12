Келлер Зузанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Келлер (Келлер) Паулина (Полина) Петровна
Отец ребёнка: Келлер Пётр
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Нивинская (Келлер) Сусанна (София) Петровна
Отец ребёнка: Келлер Пётр
Смерть
Неизвестно