Чевский Виссарион Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Чевский Иван Книдианович
Мать: не указана
Сын священника.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чевский Виссарион Виссарионович
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Образование
15.06.1827 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чевская Анимаиса Виссарионовна
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чевский Евгений Виссарионович
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чевский Лев Виссарионович
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чевский Анатолий Виссарионович
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чевский Серафим Виссарионович
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна
Дочь священника.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чевская Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Посвящен во священника к Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно