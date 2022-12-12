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Чевский Виссарион Иванович

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Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Чевский Иван Книдианович

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Чевский Виссарион Виссарионович

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1827 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чевская Анимаиса Виссарионовна

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чевский Евгений Виссарионович

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чевский Лев Виссарионович

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Чевский Анатолий Виссарионович

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чевский Серафим Виссарионович

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Мать ребёнка: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевская Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника к Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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