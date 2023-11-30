Чевский Алексей Виссарионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Чевский Виссарион Иванович
Мать: Чевская Анна Ивановна
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
07.05.1893 ст.
Дочь: Чевская Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Чевская Алевтина Николаевна
Покрово-Козленская церковь. Восприемники: девица из дворян Елизавета Николаевна Зубова и священнический сын Иван Александрович Заварин.
Работа или профессия
1893
Диакон Покрово-Козленской церкви.
Смерть
Неизвестно