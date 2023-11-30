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Чевский Алексей Виссарионович

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Чевский Виссарион Иванович

Мать: Чевская Анна Ивановна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1885

Жена: Чевская Алевтина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1893 ст.

Дочь: Чевская Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Чевская Алевтина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покрово-Козленская церковь. Восприемники: девица из дворян Елизавета Николаевна Зубова и священнический сын Иван Александрович Заварин.
Работа или профессия
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Покрово-Козленской церкви.
Смерть
Неизвестно
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