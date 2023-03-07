Чевская Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевская Анна Ивановна

Чевская Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Чевский Виссарион Виссарионович

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чевская Анимаиса Виссарионовна

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чевский Евгений Виссарионович

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чевский Лев Виссарионович

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Чевский Анатолий Виссарионович

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чевский Серафим Виссарионович

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевский Виссарион Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close