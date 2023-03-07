Чевская Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чевский Виссарион Виссарионович
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чевская Анимаиса Виссарионовна
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чевский Евгений Виссарионович
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чевский Лев Виссарионович
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чевский Анатолий Виссарионович
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чевский Серафим Виссарионович
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Отец ребёнка: Чевский Виссарион Иванович
Дочь священника.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно