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Чевский Иван Книдианович

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Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чевский Руф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковского уезда Ильинской церкви, что на Чевце дьячка сын.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Чевский Виссарион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника.
Работа или профессия
Неизвестно
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок, а впоследствии священник Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1808
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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