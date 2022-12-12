Чевский Иван Книдианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Чевский Руф Иванович
Мать ребёнка: не указана
Кадниковского уезда Ильинской церкви, что на Чевце дьячка сын.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Чевский Виссарион Иванович
Мать ребёнка: не указана
Сын священника.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок, а впоследствии священник Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1808