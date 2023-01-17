Чевский Руф Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Чевский Иван Книдианович
Мать: не указана
Кадниковского уезда Ильинской церкви, что на Чевце дьячка сын.
Образование
?.06.1810
Обучался в Вологодской Семинарии на латинском и российском языках грамматике, там же истории, географии и арифметике.
Работа или профессия
1810
Посвящен к градской Вологодской Богословской церкви на Ленивом Торгу.
Работа или профессия
С 1812 по 1825
Пономарь Вологодской Ильинской в Каменье церкви.
Бракосочетание
1819
Жена: Чевская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чевский Евгений Руфимович
Мать ребёнка: Чевская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Чевская Александра Руфимовна
Мать ребёнка: Чевская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Чевская Екатерина Руфимовна
Мать ребёнка: Чевская Мария Васильевна
Работа или профессия
1825
Поступил в число приказных служителей Вологодской Духовной Консистории.
Смерть
Неизвестно