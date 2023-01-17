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Чевский Руф Иванович

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Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Чевский Иван Книдианович

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковского уезда Ильинской церкви, что на Чевце дьячка сын.
Образование
?.06.1810
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в Вологодской Семинарии на латинском и российском языках грамматике, там же истории, географии и арифметике.
Работа или профессия
1810
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящен к градской Вологодской Богословской церкви на Ленивом Торгу.
Работа или профессия
С 1812 по 1825
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Пономарь Вологодской Ильинской в Каменье церкви.
Бракосочетание
1819

Жена: Чевская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чевский Евгений Руфимович

Мать ребёнка: Чевская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Чевская Александра Руфимовна

Мать ребёнка: Чевская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Чевская Екатерина Руфимовна

Мать ребёнка: Чевская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1825
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поступил в число приказных служителей Вологодской Духовной Консистории.
Смерть
Неизвестно
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