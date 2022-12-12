Чевская Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Муж: Чевский Руф Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чевский Евгений Руфимович
Отец ребёнка: Чевский Руф Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Чевская Александра Руфимовна
Отец ребёнка: Чевский Руф Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Чевская Екатерина Руфимовна
Отец ребёнка: Чевский Руф Иванович
Смерть
Неизвестно