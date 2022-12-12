Чевская Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевская Мария Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1819

Муж: Чевский Руф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чевский Евгений Руфимович

Отец ребёнка: Чевский Руф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Чевская Александра Руфимовна

Отец ребёнка: Чевский Руф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Чевская Екатерина Руфимовна

Отец ребёнка: Чевский Руф Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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