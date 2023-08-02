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Султанбей Константин Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1825

Дата смерти

30.08.1896

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Султанбей Николай Самуйлович

Мать: Султанбеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Султанбей Николай Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Султанбей Никита Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1865

Сын: Султанбей Иван Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1865

Сын: Султанбей Марк Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1872

Сын: Султанбей Захар Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1874

Сын: Султанбей Илья Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1876

Дочь: Тышлек (Султанбей) Феодора Константиновна

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1879

Сын: Султанбей Иван Константинович

Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна

Смерть
30.08.1896

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