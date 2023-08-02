Султанбей Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти30.08.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Султанбей Николай Самуйлович
Мать: Султанбеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Султанбей Николай Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Султанбей Никита Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1865
Сын: Султанбей Иван Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1865
Сын: Султанбей Марк Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1872
Сын: Султанбей Захар Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1874
Сын: Султанбей Илья Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1876
Дочь: Тышлек (Султанбей) Феодора Константиновна
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
11.12.1879
Сын: Султанбей Иван Константинович
Мать ребёнка: Султанбеева Акилина Михайловна
Смерть
30.08.1896