Султанбеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбеева Мария

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Султанбей Савва Николаевич

Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Султанбей) Аграфина Николаевна

Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Султанбей Сысой Николаевич

Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Султанбей Константин Николаевич

Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Султанбей) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович

Смерть
Неизвестно

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