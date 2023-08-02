Султанбеева Мария
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Султанбей Савва Николаевич
Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Султанбей) Аграфина Николаевна
Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Султанбей Сысой Николаевич
Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Султанбей Константин Николаевич
Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Султанбей) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Султанбей Николай Самуйлович
Смерть
Неизвестно