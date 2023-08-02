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Султанбей Николай Самуйлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1789

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Султанбей Самуил

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-й брак

Рождение ребёнка
1810

Сын: Султанбей Савва Николаевич

Мать ребёнка: Султанбеева Мария

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Султанбей) Аграфина Николаевна

Мать ребёнка: Султанбеева Мария

Рождение ребёнка
1821

Сын: Султанбей Сысой Николаевич

Мать ребёнка: Султанбеева Мария

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Султанбекова) Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: 1-й брак

Рождение ребёнка
1825

Сын: Султанбей Константин Николаевич

Мать ребёнка: Султанбеева Мария

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Султанбей) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Султанбеева Мария

Смерть
1848

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