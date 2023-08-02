Султанбей Николай Самуйлович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Султанбей Самуил
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-й брак
Рождение ребёнка
1810
Сын: Султанбей Савва Николаевич
Мать ребёнка: Султанбеева Мария
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Султанбей) Аграфина Николаевна
Мать ребёнка: Султанбеева Мария
Рождение ребёнка
1821
Сын: Султанбей Сысой Николаевич
Мать ребёнка: Султанбеева Мария
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Султанбекова) Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1825
Сын: Султанбей Константин Николаевич
Мать ребёнка: Султанбеева Мария
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Султанбей) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Султанбеева Мария
Смерть
1848