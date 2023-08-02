Султанбей Самуил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Султанбей Василий Самуйлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Султанбей Николай Самуйлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Султанбей Константин Самуйлов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно