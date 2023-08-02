Султанбей Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСултанбей Самуил

Султанбей Самуил

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1786

Сын: Султанбей Василий Самуйлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Султанбей Николай Самуйлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Султанбей Константин Самуйлов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.