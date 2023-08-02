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Султанбей Сысой Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1821

Дата смерти

11.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Султанбей Николай Самуйлович

Мать: Султанбеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанбеева Кириакия Борисовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Султанбей) Евдокия Сысоевна

Мать ребёнка: Султанбеева Кириакия Борисовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Султанбей Савва Сысоевич

Мать ребёнка: Султанбеева Кириакия Борисовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Султанбей Ксенофонт / Авксентий / Сысоевич

Мать ребёнка: Султанбеева Кириакия Борисовна

Смерть
11.08.1894

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