Султанбей Сысой Николаевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти11.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Султанбей Николай Самуйлович
Мать: Султанбеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Султанбей) Евдокия Сысоевна
Мать ребёнка: Султанбеева Кириакия Борисовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Султанбеева Кириакия Борисовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Султанбей Ксенофонт / Авксентий / Сысоевич
Мать ребёнка: Султанбеева Кириакия Борисовна
Смерть
11.08.1894