Султанбеева Кириакия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбеева Кириакия Борисовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбей Сысой Николаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Султанбей) Евдокия Сысоевна

Отец ребёнка: Султанбей Сысой Николаевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Султанбей Савва Сысоевич

Отец ребёнка: Султанбей Сысой Николаевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Султанбей Ксенофонт / Авксентий / Сысоевич

Отец ребёнка: Султанбей Сысой Николаевич

Смерть
19.03.1874

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