Султанбеева Кириакия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти19.03.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Султанбей) Евдокия Сысоевна
Отец ребёнка: Султанбей Сысой Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Султанбей Сысой Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Султанбей Ксенофонт / Авксентий / Сысоевич
Отец ребёнка: Султанбей Сысой Николаевич
Смерть
19.03.1874