Султанбеева Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти07.08.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Султанбей Николай Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1865
Сын: Султанбей Иван Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1865
Сын: Султанбей Марк Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Султанбей Никита Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1872
Сын: Султанбей Захар Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1874
Сын: Султанбей Илья Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1876
Дочь: Тышлек Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1879
Сын: Султанбей Иван Константинович
Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1906