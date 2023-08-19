Султанбеева Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбеева Акилина Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Султанбей Николай Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.1865

Сын: Султанбей Иван Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.1865

Сын: Султанбей Марк Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Султанбей Никита Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1872

Сын: Султанбей Захар Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.1874

Сын: Султанбей Илья Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1876

Дочь: Тышлек Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1879

Сын: Султанбей Иван Константинович

Отец ребёнка: Султанбей Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбей Константин Николаевич

Смерть
07.08.1906