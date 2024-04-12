Тышлек (Султанбей) Феодора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Султанбей) Феодора Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1876

Отец: Султанбей Константин Николаевич

Мать: Султанбеева Акилина Михайловна

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-230,зап.-22,ГАДО,Ф - 428-1-6
Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Тышлек Сулахчи Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-59,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Тышлек Сулахчи Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-137,зап.-75,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Тышлек Сулахчи Федор Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-56,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
27.03.1900

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
14.04.1902

Дочь: Христина Николаевеа

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1902г..,лист-73,зап.-30,ГАДО, Ф - 425-1-9
Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-18,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
03.02.1906

Сын: Тышлек Сулахчи Семион Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-149,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Тышлек Сулахчи Василий Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-71,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Тышлек Сулахчи Константин Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-12,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно
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