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Султанбей Илья Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1874

Отец: Султанбей Константин Николаевич

Мать: Султанбеева Акилина Михайловна

Бракосочетание
19.01.1898

Жена: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.11.1898

Дочь: (Султанбей) София Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.07.1901

Дочь: (Султанбей) Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: (Султанбей) Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Султанбей Константин Ильич

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: (Султанбей) Феодора Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: (Султанбей) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Султанбей Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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