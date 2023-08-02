Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1898

Муж: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
02.11.1898

Дочь: (Султанбей) София Ильинична

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
19.07.1901

Дочь: (Султанбей) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: (Султанбей) Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Султанбей Константин Ильич

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: (Султанбей) Феодора Ильинична

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: (Султанбей) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Султанбей Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович

Смерть
Неизвестно

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