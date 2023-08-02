Султанбей (Чорабай) Домникия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1898
Рождение ребёнка
02.11.1898
Дочь: (Султанбей) София Ильинична
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Рождение ребёнка
19.07.1901
Дочь: (Султанбей) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: (Султанбей) Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Султанбей Константин Ильич
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Рождение ребёнка
25.10.1908
Дочь: (Султанбей) Феодора Ильинична
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: (Султанбей) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Рождение ребёнка
07.10.1913
Отец ребёнка: Султанбей Илья Константинович
Смерть
Неизвестно