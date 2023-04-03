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Маюнов Антон Леонтьевич

Место рождения

?

Дата рождения

1900

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: Маюнова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюнова Степанида (Стефанида)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик, на все руки дока
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Маюнова Антоновна

Мать ребёнка: Маюнова Степанида (Стефанида)

Рождение ребёнка
18.02.1922

Дочь: Маюнова Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Маюнова Степанида (Стефанида)

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Маюнова Степанида (Стефанида)

Рождение ребёнка
27.08.1933

Дочь: Шутова (Маюнова) Валентина (Василиса)

Мать ребёнка: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1952
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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