Маюнов Антон Леонтьевич
Место рождения?
Дата рождения1900
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: Маюнова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик, на все руки дока
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Маюнова Антоновна
Мать ребёнка: Маюнова Степанида (Стефанида)
Рождение ребёнка
18.02.1922
Дочь: Маюнова Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Маюнова Степанида (Стефанида)
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна
Мать ребёнка: Маюнова Степанида (Стефанида)
Рождение ребёнка
27.08.1933
Дочь: Шутова (Маюнова) Валентина (Василиса)
Мать ребёнка: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна
Смерть
1952
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно