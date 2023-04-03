Маюнова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюнова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маюнов Филолог Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1900

Сын: Маюнов Антон Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Маюнов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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