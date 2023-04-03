Маюнова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маюнов Филолог Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Маюнов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно