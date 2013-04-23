Погодаева (Маюнова) (Маюнова) Анисья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти23.04.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Погодаев Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Великданова (погодаева) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Погодаев Григорий
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погодаев Григорий
Смерть
23.04.2013