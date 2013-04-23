Погодаева (Маюнова) (Маюнова) Анисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодаева (Маюнова) (Маюнова) Анисья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

23.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Маюнов Антон Леонтьевич

Мать: Маюнова Степанида (Стефанида)

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Погодаев Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Великданова (погодаева) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Погодаев Григорий

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодаев Григорий

Смерть
23.04.2013
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