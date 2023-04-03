Погодаев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Погодаева) Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Великданова (Погодаева) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно