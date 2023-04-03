Погодаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогодаев Григорий

Погодаев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Погодаева) Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Великданова (Погодаева) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Погодаева (Маюнова) Анисья Антоновна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.