Маюнова Степанида (Стефанида)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1922
Дочь: Маюнова Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Маюнова Антоновна
Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Погодаева Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно