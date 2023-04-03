Маюнова Степанида (Стефанида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюнова Степанида (Стефанида)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1922

Дочь: Маюнова Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Маюнова Антоновна

Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Погодаева Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюнов Антон Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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