Шутова (Маюнова) Валентина (Василиса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Маюнова) Валентина (Василиса)

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

27.08.1933

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1933

Отец: Маюнов Антон Леонтьевич

Мать: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Михаил Калистратович

Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил Калистратович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил Калистратович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил Калистратович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил Калистратович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил Калистратович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил Калистратович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
2003

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