Шутова (Маюнова) Валентина (Василиса)
Место рождения
Дата рождения27.08.1933
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1954
Рождение ребёнка
05.07.1957
Рождение ребёнка
20.04.1959
Рождение ребёнка
18.05.1962
Рождение ребёнка
21.12.1966
Рождение ребёнка
12.01.1974
Смерть
2003