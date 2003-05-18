Шутов Михаил Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Михаил Калистратович

Шутов Михаил Калистратович

Место рождения

с. Урнухайка ВКО

Дата рождения

06.01.1927

Дата смерти

18.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927

Отец: Шутов Калистрат

Мать: Шутова Мария

с. Урнухайка ВКО
Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Валентина (Василиса)

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Валентина (Василиса)

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Валентина (Василиса)

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Валентина (Василиса)

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Валентина (Василиса)

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Валентина (Василиса)

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Валентина (Василиса)

Работа или профессия
Неизвестно
электрик,33 года отработал на СЦК
Образование
Неизвестно
1 класс+электрик самоучка
Смерть
18.05.2003
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close