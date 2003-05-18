Шутов Михаил Калистратович
Место рожденияс. Урнухайка ВКО
Дата рождения06.01.1927
Дата смерти18.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927
Отец: Шутов Калистрат
Мать: Шутова Мария
с. Урнухайка ВКО
Рождение ребёнка
21.04.1954
Рождение ребёнка
05.07.1957
Рождение ребёнка
20.04.1959
Рождение ребёнка
18.05.1962
Рождение ребёнка
21.12.1966
Рождение ребёнка
12.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик,33 года отработал на СЦК
Образование
Неизвестно
1 класс+электрик самоучка
Смерть
18.05.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно