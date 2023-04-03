Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тарас?

Мать: Устинья?

Рождение ребёнка
27.08.1933

Дочь: Шутова Валентина (Василиса)

Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюнов Антон Леонтьевич

Смерть
1974
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