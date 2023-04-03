Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1933
Дочь: Шутова Валентина (Василиса)
Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маюнов Антон Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974