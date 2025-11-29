Теплякова Татьяна Иванова 01.01.1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Теплякова Татьяна Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 01.01.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Устинья Алексеева1789 ст. г.р.
Отец
Фёдор Михеев1793 ст. г.р.
Супруги
Тепляков Андреян Ермолаев20.08.1813 ст. г.р.
Дети
Тепляков Михаил Андреянов22.09.1834 ст. г.р.
(Теплякова) Агриппина Андреянова17.06.1836 ст. г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1812 ст.

Отец: Фёдор Михеев

Мать: Устинья Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Пом не указан. Дворовые. Безфамильные.

Крещение
04.01.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сц. дворовая девка Евдокия Иванова

Бракосочетание
09.10.1832 ст.

Муж: Тепляков Андреян Ермолаев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Помещицы Никифоровой кр. с. Адриан Ермолаев первым браком, 19 лет Тогоже сельца девицы кр. д. Татьяна Иванова, 17 лет Поручители Оной же деревни тысяцкий Яким Иванов Кряжев, Поезжане Иларион Лазарев Бобков, Терентий степанов, Абрам Михайлов Дерябин

Рождение ребёнка
22.09.1834 ст.

Сын: Тепляков Михаил Андреянов

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровой крестьяне

Рождение ребёнка
17.06.1836 ст.

Дочь: (Теплякова) Агриппина Андреянова

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

господ Никифоровых крестьяне

Рождение ребёнка
11.02.1838 ст.

Дочь: (Теплякова) Агафья Андреянова

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

сословие не указано без фамилии

Рождение ребёнка
01.06.1840 ст.

Сын: Тепляков Иван Андреянов

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
02.09.1841 ст.

Сын: Тепляков Дмитрий Андреянов

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные

Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.

Дочь: (Теплякова) Мария Андреянова

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
12.07.1844 ст.

Дочь: (Теплякова) Марина Андреянова

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
06.12.1846 ст.

Сын: Георгий Андреянов

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
19.04.1849 ст.

Сын: Тепляков Николай Андреянов

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
15.04.1852 ст.

Сын: Тепляков Георгий Андреянов

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
09.06.1853 ст.

Дочь: (Теплякова) Агриппина Андреянова

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
16.02.1855 ст.

Дочь: (Теплякова) Евдокия Андреянова

Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Михаил Никифоров. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.