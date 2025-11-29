Теплякова Татьяна Иванова
женский, родилась 01.01.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьУстинья Алексеева1789 ст. г.р.
ОтецФёдор Михеев1793 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Фёдор Михеев
Мать: Устинья Алексеева
Сын: Тепляков Михаил Андреянов
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Дочь: (Теплякова) Агриппина Андреянова
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Дочь: (Теплякова) Агафья Андреянова
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Сын: Тепляков Дмитрий Андреянов
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Дочь: (Теплякова) Мария Андреянова
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Дочь: (Теплякова) Марина Андреянова
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Сын: Георгий Андреянов
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Сын: Тепляков Николай Андреянов
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Сын: Тепляков Георгий Андреянов
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Дочь: (Теплякова) Агриппина Андреянова
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Дочь: (Теплякова) Евдокия Андреянова
Отец ребёнка: Тепляков Андреян Ермолаев
Пом не указан. Дворовые. Безфамильные.