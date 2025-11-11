Тепляков Николай Андреянов 19.04.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Тепляков Николай Андреянов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 19.04.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Тепляков Андреян Ермолаев20.08.1813 ст. г.р.
Мать
Теплякова Татьяна Иванова01.01.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1849 ст.

Отец: Тепляков Андреян Ермолаев

Мать: Теплякова Татьяна Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Крещение
23.04.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники того же сц. и пом. Гавриил Яковлев и вдова кр. ж. Агафия Васильева

Смерть
Неизвестно

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