Тепляков Николай Андреянов
мужской, родился 19.04.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецТепляков Андреян Ермолаев20.08.1813 ст. г.р.
МатьТеплякова Татьяна Иванова01.01.1812 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
23.04.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. безфамильные.