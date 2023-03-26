Устинья Алексеева

Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Бобков Иларион Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно