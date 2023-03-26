Устинья Алексеева

Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Бобков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно