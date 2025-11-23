Бобков Иларион Иванов 1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Иларион Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1819 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков-Садовников Иван Иванов1797 ст. г.р.
Мать
Устинья Алексеева1789 ст. г.р.
Супруги
Бобкова (Спехина) Домна Павлова1820 ст. г.р.
Дети
(Бобкова) Екатерина Ларионова20.11.1840 ст. г.р.
Константин Иларионов19.05.1844 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Бобков-Садовников Иван Иванов

Мать: Устинья Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник
18.01.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

У кр Тараса Иванова и жены его Ирины Михайловы сына Евфимия

Бракосочетание
17.09.1839 ст.

Жена: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

сц. Тогустемира крест. Ивана Иванова Бобкова сын Иларион Иванов, первым бр., 20 лет Девица Домна Павлова, дочь того ж сц. крест. Павла Михеева Поручители по женихе того ж сц. Прокопий Лазарев Бобков и Никифор Климентов, по невесте Оренбургского 2го баталиона рядовой Никита Клементьева и крест. Захар Васильев

Рождение ребёнка
20.11.1840 ст.

Дочь: (Бобкова) Екатерина Ларионова

Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Бобков. Отцец указан как Лаврентий Иванов Бобков

Рождение ребёнка
19.05.1844 ст.

Сын: Константин Иларионов

Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
10.10.1846 ст.

Сын: Бобков Протасий Ларионов

Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Звенигородская. Кр. фамилия Бобков.

Рождение ребёнка
06.06.1849 ст.

Дочь: (Бобкова) Акилина Ларионова

Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
03.02.1852 ст.

Дочь: (Бобкова) Агафья Ларионова

Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
22.06.1853 ст.

Сын: Бобков Павел Ларионов

Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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