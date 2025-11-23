Бобков Иларион Иванов
мужской, родился 1819 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков-Садовников Иван Иванов1797 ст. г.р.
МатьУстинья Алексеева1789 ст. г.р.
Супруги
Бобкова (Спехина) Домна Павлова1820 ст. г.р.
Дети
(Бобкова) Екатерина Ларионова20.11.1840 ст. г.р.
Константин Иларионов19.05.1844 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
1819 ст.
Отец: Бобков-Садовников Иван Иванов
Мать: Устинья Алексеева
Восприемник
18.01.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.09.1839 ст.
Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1840 ст.
Дочь: (Бобкова) Екатерина Ларионова
Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Рождение ребёнка
19.05.1844 ст.
Сын: Константин Иларионов
Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Рождение ребёнка
10.10.1846 ст.
Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Рождение ребёнка
06.06.1849 ст.
Дочь: (Бобкова) Акилина Ларионова
Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Рождение ребёнка
03.02.1852 ст.
Дочь: (Бобкова) Агафья Ларионова
Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Рождение ребёнка
22.06.1853 ст.
Мать ребёнка: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Смерть
Неизвестно