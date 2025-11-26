Илья Иванов
мужской, родился 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков-Садовников Иван Иванов1797 ст. г.р.
МатьУстинья Алексеева1789 ст. г.р.
Супруги
(Теплякова) Акилина Афанасьева20.06.1836 ст. г.р.
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Рождение
1821 ст.
Отец: Бобков-Садовников Иван Иванов
Мать: Устинья Алексеева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.10.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно