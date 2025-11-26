Илья Иванов 1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков-Садовников Иван Иванов1797 ст. г.р.
Мать
Устинья Алексеева1789 ст. г.р.
Супруги
(Теплякова) Акилина Афанасьева20.06.1836 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Бобков-Садовников Иван Иванов

Мать: Устинья Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
06.10.1854 ст.

Жена: (Теплякова) Акилина Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених с. Тогустемира гг Звенигородских кр. Илья Иванов, перв. бр., 33 лет невеста с. Тогустемира гг Звенигородских кр. Афанасия Максимова дочь девица Акилина, 18 лет поручители по женихе тогож села и гг кр. Филипп Иванов и Иларион Иванов по невесте того ж села гна Никифорова кр. Иван Игнатьев и Филипп Косьмин

Смерть
Неизвестно

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