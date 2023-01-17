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Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1853 ст.

Сын: Советов Иван Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Гаврилович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1855 ст.

Сын: Василий Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Гаврилович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1857

Дочь: Кряжкова Акилина Елизаровна

Отец ребёнка: Елизар Гаврилович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизар Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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