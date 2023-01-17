Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1853 ст.
Отец ребёнка: Елизар Гаврилович
Рождение ребёнка
24.12.1855 ст.
Сын: Василий Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Гаврилович
Рождение ребёнка
05.06.1857
Дочь: Кряжкова Акилина Елизаровна
Отец ребёнка: Елизар Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизар Гаврилович
Смерть
Неизвестно