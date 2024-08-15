(Теплякова) Агафья Андреянова 11.02.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Теплякова) Агафья Андреянова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 11.02.1838 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Тепляков Андреян Ермолаев20.08.1813 ст. г.р.
Мать
Теплякова Татьяна Иванова01.01.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1838 ст.

Отец: Тепляков Андреян Ермолаев

Мать: Теплякова Татьяна Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

сословие не указано без фамилии

Крещение
13.02.1838 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники того ж сц. крест. Яким Михайлов Дерябин, крест. жена Марья Михайлова

Смерть
Неизвестно

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