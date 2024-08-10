Тепляков Михаил Андреянов
Место рождения
Дата рождения22.09.1834 ст.
Дата смерти19.08.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1834 ст.
пом. Никифоровой крестьяне
Крещение
23.09.1834 ст.
Восприемники Того ж сельца и помещицы крест. Филипп Козмин и крест. жена Евфимия Козмина
Смерть
19.08.1835 ст.
Пом. не указан. М.б. Михаил Васильев Никифоров. Указан 1/2 От младенческой
Похороны
19.08.1835 ст.
Одна дата