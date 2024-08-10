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Тепляков Михаил Андреянов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.09.1834 ст.

Дата смерти

19.08.1835 ст.

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

С 1812 по 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1834 ст.

Отец: Тепляков Андреян Ермолаев

Мать: Теплякова Татьяна Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровой крестьяне
Крещение
23.09.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Того ж сельца и помещицы крест. Филипп Козмин и крест. жена Евфимия Козмина
Смерть
19.08.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. не указан. М.б. Михаил Васильев Никифоров. Указан 1/2 От младенческой
Похороны
19.08.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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