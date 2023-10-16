Дридгер (Кларен) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1847
Дата смерти21.06.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1871
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
02.12.1874
Дочь: Дридгер Юстина Исааковна
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
12.07.1876
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
05.05.1878
Дочь: Дридгер Анна Исааковна
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
21.04.1880
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
09.05.1882
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Яковлево
Рождение ребёнка
13.04.1885
Дочь: Дридгер Мария Исааковна
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
26.03.1887
Дочь: Дридгер Анганетта Исааковна
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Дридгер Хелена Исааковна
Отец ребёнка: Дридгер Исаак
Смерть
21.06.1902