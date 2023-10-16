Дридгер (Кларен) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дридгер (Кларен) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1847

Дата смерти

21.06.1902

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1871

Сын: Дридгер Петер Исаакович

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
02.12.1874

Дочь: Дридгер Юстина Исааковна

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Дридгер Петер Исаакович

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
05.05.1878

Дочь: Дридгер Анна Исааковна

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
21.04.1880

Сын: Дридгер Исаак Исаакович

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
09.05.1882

Сын: Дридгер Яков Исаакович

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Яковлево
Рождение ребёнка
13.04.1885

Дочь: Дридгер Мария Исааковна

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
26.03.1887

Дочь: Дридгер Анганетта Исааковна

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Дридгер Хелена Исааковна

Отец ребёнка: Дридгер Исаак

Смерть
21.06.1902
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