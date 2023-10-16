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Дридгер Петер Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876

Отец: Дридгер Исаак

Мать: Дридгер Анна

Смерть
Неизвестно
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