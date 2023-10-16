Дридгер Хелена Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дридгер Хелена Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893

Отец: Дридгер Исаак

Мать: Дридгер Анна

Смерть
Неизвестно
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