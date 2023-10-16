Дридгер Исаак Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДридгер Исаак Исаакович

Дридгер Исаак Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1880

Дата смерти

14.08.1916

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1880

Отец: Дридгер Исаак

Мать: Дридгер Анна

Смерть
14.08.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close