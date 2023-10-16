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Дридгер Исаак Исаакович
Дридгер Исаак Исаакович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.1880
Дата смерти
14.08.1916
Пол
Мужской
Отец
Дридгер Исаак
1857 г.р.
Мать
Дридгер (Кларен) Анна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1880
Отец:
Дридгер Исаак
Мать:
Дридгер Анна
Смерть
14.08.1916
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