Дридгер Яков Исаакович
Место рожденияЯковлево
Дата рождения09.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1882
Отец: Дридгер Исаак
Мать: Дридгер Анна
Яковлево
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Рудикова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна
Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.02.1920
Дочь: Пальчун Юстина Яковлевна
Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.03.1922
Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно