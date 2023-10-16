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Дридгер Яков Исаакович

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Место рождения

Яковлево

Дата рождения

09.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1882

Отец: Дридгер Исаак

Мать: Дридгер Анна

Яковлево
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Рудикова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна

Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.02.1920

Дочь: Пальчун Юстина Яковлевна

Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Дридгер Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Дридгер Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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