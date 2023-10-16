Дридгер (Вибе) Анна Яковлевна
Место рожденияРозенгард
Дата рождения25.07.1884
Дата смерти04.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1884
Отец: Вибе Яков
Мать: Хильдебрант Катарина
Розенгард
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Рудикова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна
Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович
Рождение ребёнка
22.02.1920
Дочь: Пальчун Юстина Яковлевна
Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович
Рождение ребёнка
23.03.1922
Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович
Смерть
04.08.1945
Германия Дрезден