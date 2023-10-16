Дридгер (Вибе) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дридгер (Вибе) Анна Яковлевна

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Место рождения

Розенгард

Дата рождения

25.07.1884

Дата смерти

04.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1884

Отец: Вибе Яков

Мать: Хильдебрант Катарина

Розенгард
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Рудикова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович

Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна

Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович

Рождение ребёнка
22.02.1920

Дочь: Пальчун Юстина Яковлевна

Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович

Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Дридгер Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Дридгер Яков Исаакович

Смерть
04.08.1945
Германия Дрезден
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