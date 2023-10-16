Хильдебрант Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1859
Дата смерти29.03.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1882
Сын: Вибе Иоганн
Отец ребёнка: Вибе Яков
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Дридгер Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Вибе Яков
Розенгард
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Хармс Катарина
Отец ребёнка: Вибе Яков
Смерть
29.03.1923
Украина