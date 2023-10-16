Хильдебрант Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильдебрант Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1859

Дата смерти

29.03.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1882

Сын: Вибе Иоганн

Отец ребёнка: Вибе Яков

Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Дридгер Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Вибе Яков

Розенгард
Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Хармс Катарина

Отец ребёнка: Вибе Яков

Смерть
29.03.1923
Украина
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