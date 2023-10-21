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Вибе Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1854

Дата смерти

01.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1882

Сын: Вибе Иоганн

Мать ребёнка: Хильдебрант Катарина

Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Дридгер (Вибе) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Хильдебрант Катарина

Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Хармс (Вибе) Катарина

Мать ребёнка: Хильдебрант Катарина

Смерть
01.07.1942

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