Вибе Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1854
Дата смерти01.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1882
Сын: Вибе Иоганн
Мать ребёнка: Хильдебрант Катарина
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Дридгер (Вибе) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Хильдебрант Катарина
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Хармс (Вибе) Катарина
Мать ребёнка: Хильдебрант Катарина
Смерть
01.07.1942